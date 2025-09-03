David Alaba: „Darüber kann ich nur lachen“

Fit für 90 Minuten

Fakt ist schon: Unter Neo-Trainer Xabi Alonso brachte es Alaba bisher in der laufenden spanischen Liga-Saison noch auf keine einzige Einsatzminute. Was an seiner Fitness nicht liegen kann, wie er am Mittwoch bestätigte: „Ich fühle mich sehr gut, konnte in den letzten Monaten gute Schritte nach vorne machen. Ich glaube schon, dass es im Nationalteam jetzt schon für 90 Minuten reichen würde.“ Nachsatz: „Ob es sinnvoll wäre, weiß ich nicht. Wie es ist, werden die nächsten Spiele zeigen.“