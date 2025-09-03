Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wechselgerüchte

David Alaba: „Darüber kann ich nur lachen“

Fußball International
03.09.2025 15:01
David Alaba bleibt bei Real Madrid. Sagt er. Die Wechselgerüchte kosteten ihm einen Schmunzler.
David Alaba bleibt bei Real Madrid. Sagt er. Die Wechselgerüchte kosteten ihm einen Schmunzler.(Bild: GEPA)

David Alaba kann über die aktuellen Wechselgerüchte „nur lachen“. Der ÖFB-Kapitän wollte am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz von diversen Wechselgerüchten nichts wissen.

0 Kommentare

Am Mittwochvormittag war aufgepoppt, dass es Alaba womöglich in die Türkei ziehen könnte. Besiktas Istanbul wurde als möglicher neuer Arbeitgeber medial kolportiert – was Alaba selbst ins Reich der Märchen verbannte. Ein Wechsel sei nie Thema gewesen, sein Verbleib bei Real Madrid fix. „Ich bin lange genug im Geschäft. Derartige Gerüchte gehören halt dazu. Gott sei Dank sind das Dinge, mit denen ich mich nicht allzu lange beschäftige.“ Immerhin: Einen gewissen Unterhaltungswert boten die jüngsten Medienberichte schon. „Ich musste oft lachen, weil gar nix gestimmt hat.“

David Alaba beim Pressetermin im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten
David Alaba beim Pressetermin im Rahmen des Trainingslagers in Windischgarsten(Bild: GEPA)

Fit für 90 Minuten
Fakt ist schon: Unter Neo-Trainer Xabi Alonso brachte es Alaba bisher in der laufenden spanischen Liga-Saison noch auf keine einzige Einsatzminute. Was an seiner Fitness nicht liegen kann, wie er am Mittwoch bestätigte: „Ich fühle mich sehr gut, konnte in den letzten Monaten gute Schritte nach vorne machen. Ich glaube schon, dass es im Nationalteam jetzt schon für 90 Minuten reichen würde.“ Nachsatz: „Ob es sinnvoll wäre, weiß ich nicht. Wie es ist, werden die nächsten Spiele zeigen.“

Gespräch mit Alonso
Mit Real-Trainer Alonso habe er „vor Kurzem ein sehr positives Gespräch“ geführt: „Es war ein guter Austausch. In den letzten Wochen musste ich noch einen gewissen Prozess durchlaufen, um auch wieder spielfähig zu sein. Der Prozess ist nicht abgeschlossen, die nächsten Schritten kommen mit den Spielen. Mein Anspruch ist es, Spiele zu spielen, auf dem Platz zu stehen.“

David Alaba
David Alaba(Bild: APA/EXPA)

Alles für die WM
Und er hat noch viel vor. Zum Beispiel, mit dem Nationalteam 2026 bei der WM dabei zu sein. „Das WM-Ticket hätte einen sehr hohen Stellenwert in meiner Karriere“, sagte er: „Daher ist die Vorfreude auf Samstag (daheim gegen Zypern, Anm.) sehr groß. Wir wollen alles dafür tun, bei der WM dabei zu sein.“

Lesen Sie auch:
David Alaba steht weiter im Fokus. 
ÖFB-Kicker im Fokus
Abschied von Real? Wilde Gerüchte um David Alaba
03.09.2025
ÖFB-Stars im Video
„Brutal wichtig!“ Freude über Alaba-Rückkehr groß
01.09.2025

Alaba blickt auf eine schwierige, von Verletzungen geprägte Zeit zurück. „Die Reha-Zeit ist natürlich eine lange, man ist jeden Tag damit beschäftigt, nicht, zwei, drei Stunden, sondern den ganzen Tag über mehrere Monate“, blickte er zurück: „Gleichzeitig hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken. Das prägt einen, ich glaube, dass so eine Zeit im Leben auch dazu gehört. 

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.545 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.734 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
137.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2573 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1247 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1243 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Fußball International
Fussball live im TV
Ab 17.30 Uhr: Österreichs U19 testet gegen Belgien
„Hast mich vergessen“
Abrechnung mit Real? Ramos veröffentlicht Song
Wechselgerüchte
David Alaba: „Darüber kann ich nur lachen“
„Genauso fanatisch“
Neue Leidenschaft! Robben feierte sein Profi-Debüt
Trainer gesucht!
Erneut Real-Legende bei Leverkusen im Gespräch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf