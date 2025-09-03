„Pensionserhöhung unter 2,7 Prozent nicht tragbar“

Preisdeckel bei Lebensmitteln kann kommen

Auch sonst ist ihr Fazit nach der zweitägigen Klausur ein gutes. „Wir leben noch immer in einem wirtschaftlich starken Land. Wir können diese Herausforderung meistern“, zeigt sie sich optimistisch. Im Bereich der Lebensmittel soll ebenso entlastet werden. Hier sei die Europäische Union gefragt. Sollte die allerdings nichts gegen den „Österreich-Aufschlag“ tun, kann allerdings ein Preisdeckel kommen.