Schwärzler wirft Nummer eins aus dem Turnier

Souveräne Vorstellung in Durchgang zwei

Plötzlich schien Choinski, der in Durchgang eins noch so souverän bei eigenem Service gewirkt hatte, zu wanken. In einem 12-minütigen „Monster-Game“ nutzte Schwärzler gleich zu Beginn des zweiten Satzes seine dritte Chance, um mit einem Break zu starten. Ein Vorteil, den er bestätigte und auf 2:0 davon ziehen konnte. In der Folge bewies der Teenager, dass er – seit er von Markus Hipfl gecoacht wird – auch mental große Fortschritte gemacht hat. In knappen Situation blieb er ruhig, ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Als er Choinski dann erneut das Service zum 4:1 abnehmen konnte, war die Partie gelaufen. Nach exakt 103 Minuten verwertete Joel seinen zweiten Matchball zum 7:6 (3), 6:2-Sieg.