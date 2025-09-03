Lilly Becker gibt Update zu ihrem Beziehungsstatus

Auf Trennungsgerüchte angesprochen, dementierte sie gegenüber der „Gala“. „Unsinn!“, stellte das Model klar. „Wir sind immer noch zusammen. Aber wie in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Wir müssen, wie alle Paare auch, an uns arbeiten.“

Beide sind seit drei Jahren zusammen. Erst vor wenigen Wochen zog Becker mit Sohn Amadeus (15) von London nach Düsseldorf, wo auch Weck wohnt – allerdings in ein eigenes Haus. Ihr Freund Thorsten Weck habe eine Firma für Sportmanagement. Das getrennte Wohnarrangement tue ihrer Beziehung keinen Abbruch, berichtet „Bunte“. „Unsere Beziehung ist gut, wie sie ist. Er freut sich, dass ich in Düsseldorf bin.“ Für das neue Zuhause mit ihrem Sohn wünscht sich die Ex-Frau von Boris Becker vor allem eines: „Mein Zuhause muss friedlich sein.“