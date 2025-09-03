Lilly Becker gibt Update zu ihrem Beziehungsstatus

Lilly Becker (49) ist nach ihrem Umzug von London nach Düsseldorf nicht mit ihrem Freund zusammengezogen – getrennt haben sie sich auch nicht. „Ich bin hier, um mich auf die Zukunft meines Sohnes zu konzentrieren – nicht, um mit jemandem zusammenzuleben“, sagte Becker im „Bunte“-Interview.
Auf Trennungsgerüchte angesprochen, dementierte sie gegenüber der „Gala“. „Unsinn!“, stellte das Model klar. „Wir sind immer noch zusammen. Aber wie in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Wir müssen, wie alle Paare auch, an uns arbeiten.“
Beide sind seit drei Jahren zusammen. Erst vor wenigen Wochen zog Becker mit Sohn Amadeus (15) von London nach Düsseldorf, wo auch Weck wohnt – allerdings in ein eigenes Haus. Ihr Freund Thorsten Weck habe eine Firma für Sportmanagement. Das getrennte Wohnarrangement tue ihrer Beziehung keinen Abbruch, berichtet „Bunte“. „Unsere Beziehung ist gut, wie sie ist. Er freut sich, dass ich in Düsseldorf bin.“ Für das neue Zuhause mit ihrem Sohn wünscht sich die Ex-Frau von Boris Becker vor allem eines: „Mein Zuhause muss friedlich sein.“
London zu teuer
Der Umzug nach Düsseldorf habe vor allem finanzielle Gründe gehabt: „Jeder weiß, dass ich mir das Leben dort nicht mehr leisten konnte“, berichtete die Niederländerin.
Die 49-Jährige gewann im Februar das RTL-Dschungelcamp („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“). Für Becker war die Teilnahme eine Möglichkeit, sich so zu zeigen, wie sie ist, „ohne Make-up, ohne Botox, ganz nackt im übertragenen Sinne“. Rund zwei Wochen verbrachte sie im Camp, bevor sie sich die „Dschungelkrone“ aufsetzen durfte. Das Model war einst mit Tennis-Legende Boris Becker verheiratet gewesen. Amadeus ist der gemeinsame Sohn.
