Ein Jahr Haft nach Rassimus-Attacke gegen Williams

Ein Gericht in Barcelona hat am Mittwoch einen Mann wegen einer rassistischen Beleidigung gegen Fußballer Iñaki Williams zu einem Jahr Haft verurteilt. Der Stürmer hatte schon damals beim Vorfall im Jänner 2020 während eines Liga-Spiels bei Espanyol für Athletic Bilbao gespielt.
Der nun Verurteilte hatte Affenlaute und -gesten gegenüber dem Teamspieler aus Ghana getätigt. Es ist der erste wegen rassistischer Vorfälle vor ein spanisches Gericht gebrachte Fall.
Die Staatsanwaltschaft hatte für den namentlich nicht genannten Mann eine Haftstrafe von zwei Jahren beantragt. Dieser akzeptierte freilich auch die Zahlung einer Geldstrafe sowie eine dreijährige Verbannung aus den Fußballstadien wie auch ein über fünf Jahre laufendes Verbot, in Berufen mit Erziehungs- oder Sport-Bezug zu arbeiten. Da in Spanien Haftstrafen unter zwei Jahren in der Regel auf Bewährung ausgesprochen werden, ist eine Inhaftierung unwahrscheinlich.
