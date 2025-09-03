EU-Skepsis in Österreich wächst noch weiter an

Krisen und Kriege bestimmen derzeit das Weltgeschehen. Eindeutige Ergebnisse brachte in diesem Zusammenhang auch eine neue Eurobarometer-Umfrage. Um den aktuellen geopolitischen Krisen und Herausforderungen zu begegnen, fordern 90 Prozent der Europäer, jedoch nur 83 Prozent der Österreicher die Europäische Union auf, geschlossener aufzutreten. Skeptischer als der EU-Schnitt sind die Landsleute aber auch, wenn es ganz generell um die Vorteile der Union geht.

So gaben 73 Prozent der EU-weit Befragten, aber nur 60 Prozent der Heimischen an, dass ihr Heimatland durch die Mitgliedschaft in der EU Vorteile habe. Hierzulande sind das gleich um fünf Prozentpunkte weniger als in der letzten Umfrage. Ein Alarmsignal, das bis auch bis zu den Parteispitzen nach Brüssel hallt.