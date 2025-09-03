„Schlaf ist das beste Werkzeug, das wir haben“

Wissenschaft verständlich erklärt

Dr. Petko will Wissenschaft für alle greifbar machen. In Saalfelden wird er ein Impulsreferat zum Thema „Gesunder Schlaf: Das A und O der Fitness“ halten und einen Arbeitskreis leiten. „Uns ist es wichtig, dass die Teilnehmer neben der Praxiserfahrung, die sie in den Arbeitskreisen sammeln, auch theoretisches Wissen mit nach Hause nehmen“, erklärt Geschäftsführer von Fit Sport Austria Mag. Werner Quasnicka. Aus 80 Sport-Workshops können Teilnehmer vier zu je zwei Stunden wählen – von Geschicklichkeitskursen über Vertrauensübungen bis hin zu Gesundheitstrainings. Neben dem Hauptvortrag und den Arbeitskreisen bieten sich die Abende für Vernetzung und Austausch an. Ein „Bewegungsmarkt“ – eine Art Ausstellermesse - im Congress Saalfelden rundet das Angebot ab.