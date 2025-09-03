Abrechnung mit Real? Ramos veröffentlicht Song

Sergio Ramos hat den Fußballplatz fürs Tonstudio ausgetauscht und einen Abstecher in die Musikbranche gemacht. Fans rätseln: Bezieht sich der Spanier in seinem Song „Cibeles“ mit der Zeile „Du hast mich vergessen. Du hast mich beiseite gelassen“ auf seinen unfreiwilligen Abschied von Real Madrid im Jahr 2021?