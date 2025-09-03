„Hast mich vergessen“

Abrechnung mit Real? Ramos veröffentlicht Song

Fußball
03.09.2025 15:18
0 Kommentare

Sergio Ramos hat den Fußballplatz fürs Tonstudio ausgetauscht und einen Abstecher in die Musikbranche gemacht. Fans rätseln: Bezieht sich der Spanier in seinem Song „Cibeles“ mit der Zeile „Du hast mich vergessen. Du hast mich beiseite gelassen“ auf seinen unfreiwilligen Abschied von Real Madrid im Jahr 2021?

Weitere Videos
U19-Teamchef Martin Scherb will im vorletzten Test vor der EM-Quali eine entsprechende Leistung ...
Fussball live im TV
Ab 17.30 Uhr: Österreichs U19 testet gegen Belgien
Fußball
Last-Minute-Wechsel
„Weiß, wie schwer es war!“ Antony wird emotional
Fußball
Thomas Müller
Überraschung
Thomas Müller trainiert wieder beim FC Bayern!
Fußball
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf