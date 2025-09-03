Vater wollte aus Kindern Erdbeermarmelade machen

Missverständnis, weil die Kohle nicht glühen wollte

Endlich will die Richterin wissen, was es mit der „Erdbeermarmelade“ auf sich hat. „Nichts. Wir haben gegrillt. Die Kohle wollte nicht richtig glühen. Ich schlug vor, dass wir einen Gasgriller anschaffen.“ Darauf habe seine Frau gemeint: „Das willst du doch nur, weil du die Kinder sprengen willst.“ Dieser Aussage wird ein Schriftstück entgegengehalten, auf dem die Transkription einer Audio-Datei zu lesen ist, ins Deutsche übersetzt von der Frau, die ebenfalls Ungarin ist: „Dann mache ich Brei“, soll der Angeklagte gesagt haben.