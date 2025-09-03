Neue Leidenschaft! Robben feierte sein Profi-Debüt

Ibrahimović macht es vor

Robben entdeckte seine Liebe zum Padel-Sport schon 2019 nach seinem Abschied vom FC Bayern. „Zlatan Ibrahimović hat Padel in Schweden groß gemacht und ich denke, ich kann das Gleiche in den Niederlanden erreichen. Früher habe ich in Deutschland dreimal die Woche gespielt. Ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Ich habe mit niedrigen Erwartungen angefangen. Aber ich habe gekämpft, auf dem Platz alles gegeben und so viele Punkte wie möglich geholt“, so Robben. Sogar einen eigenen Padel-Platz im Garten in Groningen ließ er sich bauen.