Neue Leidenschaft! Robben feierte sein Profi-Debüt

Ex-Fußball-Star Arjen Robben hat den grünen Rasen gegen den Padel-Court getauscht. Bayerns ehemaliger Flügelflitzer feierte sein Debüt als Profi im Padel-Tennis. Damit ist der 41-Jährige auch in der Weltrangliste platziert.
Robben nahm beim FIP (International Padel Federation) Bronze Turnier im niederländischen Westerbork mit seinem Partner Werner Lootsma teil und die beiden qualifizierten sich sogar für das Hauptfeld. Gegen Ralph Boekema und Ex-Fußballer Mark Weldmate lieferten sie sich einen echten Krimi, wehrten dabei sogar gleich sechs Matchbälle ab. Am Ende jubelte das Duo über ein 4:6, 6:3, 7:6.
„Genauso fanatisch“
Im Hauptfeld war für Robben und Lootsma dann allerdings Endstation: Gegen die niederländischen Topspieler Thijs Roper und Sten Richters setzte es eine klare 1:6, 0:6-Niederlage. Dennoch gab es jede Menge Anerkennung. „Er ist der beste ehemalige Profifußballer, den wir kennen, der Padel spielt“, hieß es von den Gegnern. „Er ist als Padelspieler noch genauso fanatisch wie er als Fußballer war“, sagte Turnierdirektor laut „sportnieuws.nl“.
Ibrahimović macht es vor
Robben entdeckte seine Liebe zum Padel-Sport schon 2019 nach seinem Abschied vom FC Bayern. „Zlatan Ibrahimović hat Padel in Schweden groß gemacht und ich denke, ich kann das Gleiche in den Niederlanden erreichen. Früher habe ich in Deutschland dreimal die Woche gespielt. Ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Ich habe mit niedrigen Erwartungen angefangen. Aber ich habe gekämpft, auf dem Platz alles gegeben und so viele Punkte wie möglich geholt“, so Robben. Sogar einen eigenen Padel-Platz im Garten in Groningen ließ er sich bauen.
Durch seine Teilnahme in Westerbork sammelte Robben erste Punkte für die Weltrangliste und kletterte laut „Tennis Tonic“ auf Platz 244 in den Niederlanden. Rund 500 Zuschauer verfolgten sein Profi-Debüt. Ein Beweis dafür, dass der Ehrgeiz des einstigen Flügelflitzers noch lange nicht erloschen ist.
