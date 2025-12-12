Winterträume auf der Eisinsel in Izola erleben

Wenn sich die Küstenstadt Izola in ein winterliches Wunderland verwandelt, öffnet sich mit der Eisinsel eine neue Welt für alle, die das Besondere suchen. Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel, stimmungsvolle Konzerte und ein gemütliches Beisammensein — Izola wird im Winter zu einem Ort voller Leben und Atmosphäre.