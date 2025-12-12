Vorteilswelt
Meer, Eis & Genuss

Winterträume auf der Eisinsel in Izola erleben

Reisen & Urlaub
12.12.2025 09:26
Bezahlte Anzeige
(Bild: Kristjan_Stojakovi)

Wenn sich die Küstenstadt Izola in ein winterliches Wunderland verwandelt, öffnet sich mit der Eisinsel eine neue Welt für alle, die das Besondere suchen. Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel, stimmungsvolle Konzerte und ein gemütliches Beisammensein — Izola wird im Winter zu einem Ort voller Leben und Atmosphäre.

Mit dem Arrangement des Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) erleben Gäste all das inklusive: Eine Übernachtung in komfortablen Zimmern, Genuss und Wohlfühlmomente, und ein herzliches Willkommen mit regionaler Note.

Schlittschuhlauf, Musik & lokale Szene

Die Eisinsel in Izola bietet genau das, was Wintersport- und Kulturfreunde gleichermaßen begeistert. Beim Schlittschuhlaufen spürt man die frische Winterluft — das Meer im Blick, die Stadt im Rücken. Konzerte sorgen für Stimmung, lokale Anbieter und Künstler verwandeln Straßen und Plätze in lebendige Orte des Austauschs und Genusses. Izola im Winter heißt: Aktiv sein, entspannen und Kultur erleben — alles in einem.

(Bild: Belvedere Resort)

Ihr Winter-Arrangement im Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) wartet bereits auf Sie

Wer Izola mit Wohlfühlfaktor erleben möchte, findet im Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) das perfekte Paket. Zwei Nächte verbringt man dort in einem der komfortablen Zimmer.

(Bild: Belvedere Resort)
(Bild: Belvedere Resort)

Bei der Ankunft erhalten die Gäste einen lokalen kulinarischen Gruß: Olivenöl, Oliven, frisch gebackenes Brot und ein Glas hauseigenen Malvasia-Wein – ein stilvoller Start in den Aufenthalt. Dazu gibt es auch gleich ein kleines Geschenkset mit regionalen Spezialitäten wie dem Lavendel-Hydrolat „Štorta“, einem Fläschchen nativen Olivenöl „Belvedere“ und einem Beutel Piraner Salz – ein liebevoller Willkommensgruß, der den Aufenthalt noch persönlicher macht. Zum Frühstück erwartet Sie ein reichhaltiges Buffet.

(Bild: Belvedere Resort)
(Bild: Belvedere Resort)

Genuss hoch über der Adria

Das Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) liegt erhöht über dem Meer, bietet Ausblick aufs Wasser und komfortable Zimmer inmitten eines Naturparks. Ob romantisch zu zweit oder mit Freunden – Genuss und Erlebnis schließen sich hier nicht aus, sondern verbinden sich im Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) zu einem Winterurlaub der besonderen Art. Für Gäste bedeutet das: Winterurlaub mit Niveau — Entspannung, Kulinarik und Aktivitäten, ohne auf Komfort zu verzichten.

(Bild: Jaka Ivančič)

Ein Winter, der in Erinnerung bleibt

Wer Izola im Winter einmal erlebt hat, wird die Eisinsel nicht so schnell vergessen: Schlittschuhlaufen unter dem Sternenhimmel, Musik, regionale Spezialitäten und ein liebevoll gestaltetes Arrangement im Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) — all das sorgt für unvergessliche Stunden. Also gleich buchen, Koffer packen, Winter genießen und die Eisinsel Izola entdecken.

Jetzt buchen

Das Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) lädt Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein, bei dem Komfort und Natur aufeinandertreffen. Umgeben von Olivenhainen und Meerblick, erwarten Sie regionale Köstlichkeiten und Entspannung. Feinste Kulinarik, unvergessliche Ausblicke und Erlebnisse für Körper und Seele – alles in einem Paket. Die perfekte Auszeit für Paare oder Freunde, die Authentizität und unaufdringlichen Luxus schätzen. Entdecken Sie jetzt Ihre Winterträume in Slowenien.

