System in Wien begünstigt Brennpunktschulen

Wien produziert seine Brennpunkte selbst: Nicht der Unterschied zwischen Bezirken ist entscheidend, sondern die enorme Differenz innerhalb einzelner Grätzel. Neueste Zahlen bestätigen die extremen Abweichungen. „50 Prozent der Erstklassler können dem Unterricht nicht ausreichend folgen – und 80 Prozent von ihnen waren davor mindestens zwei Jahre in einem Wiener Kindergarten“, so Grünen-Chefin Judith Pühringer. „Das zeigt, wie früh die Probleme beginnen. Ein Kind, das heute in die Schule kommt, hat weniger Chancen als noch vor fünf Jahren.“