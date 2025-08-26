Weniger Taferlklassler, mehr AHS- und BMHS-Schüler

Die Infografik zeigt die wichtigsten Schultermine für das Schuljahr 2025/26 in Österreich. Der erste Schultag ist in Burgenland, Niederösterreich und Wien am 1. September, in den anderen Bundesländern am 8. September. Die Herbstferien sind vom 27. bis 2. November, die Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis 6. Januar. Die Semesterferien sind je nach Bundesland zwischen 2. und 22. Februar gestaffelt. Die Osterferien sind vom 28. März bis 6. April. Die Zentralmatura findet vom 5. bis 15. Mai statt. Der letzte Schultag ist am 3. Juli oder 10. Juli, je nach Bundesland. Quelle: BMBWF.