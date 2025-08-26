Weniger Taferlklassler, mehr AHS- und BMHS-Schüler

Borussia Dortmund plant bis 2027 mit Trainer Kovac
Erstmals seit Jahren gibt es im kommenden Schuljahr wieder ein Minus bei den Schulanfängern. 94.500 Taferlklassler beginnen ihre Schulkarriere, das sind 3,7 Prozent weniger als zuletzt. Die Gesamtschülerzahl mit 1,166 Millionen Kindern und Jugendlichen (plus 0,3 Prozent) bleibt quasi unverändert.
In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt nächste Woche für 506.000 Kinder und Jugendliche wieder der Unterricht, 41.000 Volksschüler werden in diesen drei Bundesländern zum ersten Mal im Klassenzimmer Platz nehmen.
