Schulanfang naht

Weniger Taferlklassler, mehr AHS- und BMHS-Schüler

Österreich
26.08.2025 10:42
Für 506.000 Kinder in Ostösterreich beginnt am 1. September das neue Schuljahr, die 660.000 ...
Für 506.000 Kinder in Ostösterreich beginnt am 1. September das neue Schuljahr, die 660.000 übrigen Schüler folgen eine Woche danach.(Bild: Jauschowetz Christian)

Erstmals seit Jahren gibt es im kommenden Schuljahr wieder ein Minus bei den Schulanfängern. 94.500 Taferlklassler beginnen ihre Schulkarriere, das sind 3,7 Prozent weniger als zuletzt. Die Gesamtschülerzahl mit 1,166 Millionen Kindern und Jugendlichen (plus 0,3 Prozent) bleibt quasi unverändert.

  • 2018/19 besuchten noch rund 85.000 Kinder erstmals die Schule. Anschließend gab es ein stetes Anwachsen, 2024/25 kratzte man mit rund 98.000 sogar an der 100.000er-Marke.
  • Mit aktuell 94.500 geht es nun zwar wieder bergab, allerdings liegt man damit noch immer über dem Stand von 2022/23, so die Statistik Austria.
Das Balkendiagramm zeigt die geschätzte Zahl der Schülerinnen und Schüler in Österreich für das Schuljahr 2025/26. Insgesamt werden 1,17 Millionen erwartet, das sind 0,3 % mehr als im Vorjahr. Die meisten Kinder besuchen Volksschulen mit 374.000, gefolgt von Mittelschulen mit 219.000 und BHS mit 143.000. Quelle: BMBWF/Statistik Austria.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt nächste Woche für 506.000 Kinder und Jugendliche wieder der Unterricht, 41.000 Volksschüler werden in diesen drei Bundesländern zum ersten Mal im Klassenzimmer Platz nehmen. 

Die Infografik zeigt die wichtigsten Schultermine für das Schuljahr 2025/26 in Österreich. Der erste Schultag ist in Burgenland, Niederösterreich und Wien am 1. September, in den anderen Bundesländern am 8. September. Die Herbstferien sind vom 27. bis 2. November, die Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis 6. Januar. Die Semesterferien sind je nach Bundesland zwischen 2. und 22. Februar gestaffelt. Die Osterferien sind vom 28. März bis 6. April. Die Zentralmatura findet vom 5. bis 15. Mai statt. Der letzte Schultag ist am 3. Juli oder 10. Juli, je nach Bundesland. Quelle: BMBWF.
  • Bei den Volksschülern wird es im nächsten Schuljahr laut Schätzung anders als in den vergangenen Jahren bundesweit gesehen ein leichtes Minus von 0,7 Prozent auf 374.000 geben.
  • Die Zahl der Mittelschüler wird sich laut Prognose mit 219.000 so gut wie nicht verändern, auch bei den Sonderschulen gibt es kaum Bewegung (15.500).
  • An den Gymnasien wird ein minimales Plus auf 218.000 erwartet.
  • An den Berufsschulen wird ein Plus von 1,5 Prozent auf 114.000 Jugendliche erwartet, an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) ein Plus von 1,7 Prozent auf 186.000.
Folgen Sie uns auf