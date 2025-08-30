US-Berufungsgericht erklärt Zölle für rechtswidrig

Nicht die erste Entscheidung dieser Art

„Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren“, hieß es am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Urteilsbegründung. „Aber keine dieser Maßnahmen schließt ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben oder Ähnliches zu erheben oder die Befugnis, Steuern zu erheben.“ Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte.

Es handelt sich nicht um die erste Gerichtsentscheidung dieser Art. So hat zum Beispiel der US-Gerichtshof für internationalen Handel am 28. Mai gegen die Zollpolitik entschieden. Es wird erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen wird.