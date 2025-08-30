Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Keine Befugnisse“

US-Berufungsgericht erklärt Zölle für rechtswidrig

Wirtschaft
30.08.2025 07:41
US-Präsident Donald Trump hat laut einem Berufungsgericht „keine Befugnisse“, Zölle zu erheben.
US-Präsident Donald Trump hat laut einem Berufungsgericht „keine Befugnisse“, Zölle zu erheben.(Bild: Krone KREATIV/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI, stock.adobe.com)

Ein US-Berufungsgericht hat einen Großteil der Zölle, die US-Präsident Donald Trump verhängt hatte, für rechtswidrig erklärt. Trump habe seine Befugnisse überschritten, teilte das Gericht mit. Das Weiße Haus hat bereits angekündigt, die Entscheidung anzufechten.

0 Kommentare

„Nun werden wir sie mithilfe des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zum Wohle unserer Nation einsetzen und Amerika wieder reich, stark und mächtig machen“, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. „Alle Zölle sind weiterhin in Kraft.“ Das Berufungsgericht sei „parteiisch“. Eine Abschaffung der Zölle wäre eine totale Katastrophe für die Vereinigten Staaten. Auch US-Justizministerin Pam Bondi kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.

Trump hatte im April Strafzölle gegen zahlreiche Staaten verhängt und sich dabei auf ein Notstandsgesetz berufen. Streit mit weltweiten Handelspartnerinnen und Handelspartnern folgte. Die jüngste Entscheidung des Berufungsgerichts könnte Auswirkungen auf die Handelsabkommen haben, die aufgrund des Zollstreits zum Beispiel mit der EU erzielt wurden.

Zitat Icon

Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren. Aber keine dieser Maßnahmen schließt ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben oder Ähnliches zu erheben oder die Befugnis, Steuern zu erheben.

Urteilsbegründung des US-Gerichts

Nicht die erste Entscheidung dieser Art
„Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren“, hieß es am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Urteilsbegründung. „Aber keine dieser Maßnahmen schließt ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben oder Ähnliches zu erheben oder die Befugnis, Steuern zu erheben.“ Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte.

Es handelt sich nicht um die erste Gerichtsentscheidung dieser Art. So hat zum Beispiel der US-Gerichtshof für internationalen Handel am 28. Mai gegen die Zollpolitik entschieden. Es wird erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen wird.

Lesen Sie auch:
Die EU und die USA haben sich auf eine Grundsatzvereinbarung zur Entschärfung des seit Monaten ...
„Ein schwerer Prozess“
Zollstreit beendet: Was der USA-EU-Deal bedeutet
27.07.2025
Aber nur vorläufig ...
Trump-Zölle doch gültig: Gericht hebt Stopp auf
29.05.2025
Fall für Gerichte
Zollstreit um Donald Trump wird noch lange wüten
30.05.2025

Worauf sich Trump bezieht
Trump hatte die Zölle mit dem sogenannten International Emergency Economic Powers Act von 1977 begründet. Dieses Gesetz ermächtigt ihn, auf „ungewöhnliche und außerordentliche“ Bedrohungen während eines nationalen Notstands zu reagieren. Zölle werden darin aber nicht erwähnt. Trump hatte im April wegen des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten einen nationalen Notstand ausgerufen. Diese Defizite seien ein nationales Sicherheitsrisiko. Bei der Einführung der Zölle umging der Präsident das Parlament.

Vor Gericht klagten fünf kleine US-Unternehmen sowie ein Dutzend US-Bundesstaaten. Die meisten von ihnen werden von Demokratinnen und Demokraten regiert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.781 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
124.048 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.349 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4161 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1391 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Hotelier im Gespräch
Kommt es bei der roten Wirtschaft bald zu Umbruch?
„Keine Befugnisse“
US-Berufungsgericht erklärt Zölle für rechtswidrig
Für Bedürftige
Solidaritätsfonds der Stadt: Kein Cent ausgezahlt!
„Krone“-Kommentar
Best practice für die Regierung
„Krone“-Kommentar
Schwarz-rot-pinker Murks beim Wohnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf