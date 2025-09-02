Putins Wauwau und NATO-Beate

Ganz verwunderlich ist es also nicht, dass der Kreml uns mit erhobenem Zeigefinger kommt, wenn „NATO-Beate“, wie unsere Außenministerin von ihren Gegnern genannt wird, und ihre Partei ständig von einem Beitritt Österreichs zum westlichen Militärbündnis reden. Und der jüngste Auftritt unserer Ministerin als ukrainische Jungfrau in Nationaltracht ist für ein neutrales Land vielleicht ebenso peinlich wie seinerzeit der Knicks von Außenministerin Kneissl vor Putin.