Wallner will Kompetenzen und Mittel neu verteilen

Kein Netz-Ausbau im Osten auf Kosten Vorarlbergs

Die Auswirkung einer Bundesgesetzgebung auf die Länder verdeutlichte Wallner anhand des aktuell diskutierten Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG). Die Bauzeit für das projektierte Lünerseewerk II – es wird das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs werden – betrage vier bis fünf Jahre, daran komme man nicht wirklich vorbei. Allerdings müsse man auch bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit einer Verfahrensdauer von vier bis fünf Jahren rechnen – die UVP-Vorprüfung für das 2,65 Mrd. Euro-Projekt sei im Sommer abgeschlossen worden, die eigentliche UVP soll im zweiten Quartal 2026 starten. „Wir haben das sehr praktisch auf dem Tisch liegen“, sagte Wallner. Jedes Jahr, das man bei der UVP „hereinholen“ könne, sei in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und die Energiewende ein Gewinn. Im Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) werde über eine Beschleunigung beim UVP-Verfahren bei „überragendem öffentlichen Interesse“ diskutiert. „So etwas würde uns weiterbringen“, so Wallner. Für den Landeshauptmann unvorstellbar ist „ein Griff in unsere Kasse zum Netz-Ausbau im Osten“, wie es manche vorhätten. Vorarlberg sei ein eigenes Netzgebiet, habe eine eigene Netzgesellschaft und habe die Investitionen ins Netz in der Vergangenheit selbst gestemmt.