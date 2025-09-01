Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Weil sowohl im grenznahen Deutschland als auch in der Schweiz an den Gleisanlagen gearbeitet wird, kommt es in Vorarlberg Anfang September zu Zugausfällen. Fahrgäste müssen mit Bussen vorlieb nehmen.
Das Vorarlberger Bahnnetz hat Anschluss an Deutschland (Lindau) und die Schweiz (u.a. St. Margrethen), der Nah- und Regionalverkehr im „Dreiländereck“ läuft grenzüberschreitend. Bauarbeiten der Nachbarbahnen in Grenznähe haben damit naturgemäß Auswirkungen auf die Züge von und nach Vorarlberg. Sowohl Richtung Lindau als auch Richtung St. Margrethen führen Anfang September Arbeiten an den Gleisen zu abendlichen Zugausfällen. Busse übernehmen des Passagier-Transport.
Lochau – Lindau
In der Nacht von 4. September auf 5. September fallen beginnend mit der S1 um 21.25 Uhr ab Lochau-Hörbranz die weiteren Züge des Nahverkehrs zwischen Lochau und Lindau aus. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten im Bereich der Deutschen Bahn.
Lustenau – St. Margrethen
Von 7. bis 11. September fallen beginnend mit der S3 um 21.55 Uhr ab St. Margrethen die weiteren Züge zwischen Lustenau und St. Margrethen aus. Ersatzweise verkehren Busse. Grund sind diesmal Bauarbeiten der Schweizerischen Bahn.
Die ÖBB bitten Fahrgäste um Verständnis und weisen darauf hin, dass die Busfahrzeiten von jenen der Züge abweichen und die Busse teils früher verkehren. Die ÖBB empfehlen ihren Kunden und Kundinnen daher, sich vor Fahrtantritt über die gewünschte Verbindung zu informieren - etwa über die ÖBB Scotty App, www.oebb.at oder vmobil.at/verkehrsinfos.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.