Bus statt Bahn

Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Vorarlberg
01.09.2025 16:22
Streckenweise müssen Bahn-Passagiere auf Busse umsteigen.
Streckenweise müssen Bahn-Passagiere auf Busse umsteigen.(Bild: ÖBB Eisenberger)

Weil sowohl im grenznahen Deutschland als auch in der Schweiz an den Gleisanlagen gearbeitet wird, kommt es in Vorarlberg Anfang September zu Zugausfällen. Fahrgäste müssen mit Bussen vorlieb nehmen. 

Das Vorarlberger Bahnnetz hat Anschluss an Deutschland (Lindau) und die Schweiz (u.a. St. Margrethen), der Nah- und Regionalverkehr im „Dreiländereck“ läuft grenzüberschreitend. Bauarbeiten der Nachbarbahnen in Grenznähe haben damit naturgemäß Auswirkungen auf die Züge von und nach Vorarlberg. Sowohl Richtung Lindau als auch Richtung St. Margrethen führen Anfang September Arbeiten an den Gleisen zu abendlichen Zugausfällen. Busse übernehmen des Passagier-Transport. 

Lochau – Lindau
In der Nacht von 4. September auf 5. September fallen beginnend mit der S1 um 21.25 Uhr ab Lochau-Hörbranz die weiteren Züge des Nahverkehrs zwischen Lochau und Lindau aus. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten im Bereich der Deutschen Bahn.

Lustenau – St. Margrethen 
Von 7. bis 11. September fallen beginnend mit der S3 um 21.55 Uhr ab St. Margrethen die weiteren Züge zwischen Lustenau und St. Margrethen aus. Ersatzweise verkehren Busse. Grund sind diesmal Bauarbeiten der Schweizerischen Bahn. 

Die ÖBB bitten Fahrgäste um Verständnis und weisen darauf hin, dass die Busfahrzeiten von jenen der Züge abweichen und die Busse teils früher verkehren. Die ÖBB empfehlen ihren Kunden und Kundinnen daher, sich vor Fahrtantritt über die gewünschte Verbindung zu informieren - etwa über die ÖBB Scotty App, www.oebb.at oder vmobil.at/verkehrsinfos.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
