Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Das Vorarlberger Bahnnetz hat Anschluss an Deutschland (Lindau) und die Schweiz (u.a. St. Margrethen), der Nah- und Regionalverkehr im „Dreiländereck“ läuft grenzüberschreitend. Bauarbeiten der Nachbarbahnen in Grenznähe haben damit naturgemäß Auswirkungen auf die Züge von und nach Vorarlberg. Sowohl Richtung Lindau als auch Richtung St. Margrethen führen Anfang September Arbeiten an den Gleisen zu abendlichen Zugausfällen. Busse übernehmen des Passagier-Transport.

Lochau – Lindau

In der Nacht von 4. September auf 5. September fallen beginnend mit der S1 um 21.25 Uhr ab Lochau-Hörbranz die weiteren Züge des Nahverkehrs zwischen Lochau und Lindau aus. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten im Bereich der Deutschen Bahn.