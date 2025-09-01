„Da braucht Alex aber schon seinen besten Tag“

„Natürlich tut es uns weh, dass wir jetzt in der Mannschaftswertung der Cycling League Austria um einen Punkt hinter der Équipe von Hrinkow Advarics liegen“, gestand der Sportdirektor des „Team Vorarlberg“, Paul Renger, nach dem Grazer Altstadtkriterium am vergangenen Wochenende. „Aber ich denke schon, dass wir beim Finale in Königswiesen gute Chancen haben, das nochmals zu drehen. Wir sind gut aufgestellt.“ In und um die Mühlviertler Gemeinde wartet am 28. September der Showdown.