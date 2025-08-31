Hackerangriff betraf auch Vorarlbergs Exekutive

Der Cyberangriff, mit dem das Bundesministerium für Inneres vor einigen Wochen konfrontiert war, hatte auch Folgen für die Polizei in Vorarlberg. Dort ist die interne Kommunikation gestört worden.
Erst am Samstag hat Innenminister Gerhard Karner darüber informiert, dass es vor einigen Wochen zu einem Hackerangriff auf das Bundesministerium gekommen war. Dabei ging es vor allem um illegale Zugriffe auf E-Mail-Accounts des Ministeriums.
Nun wurde bekannt, dass auch die Vorarlberger Exekutive davon betroffen war. Konkret wurde die interne Kommunikation und Berichterstattung gestört. Die Dienstausübung durch die Beamten und die Sicherheit der Bevölkerung sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder eingeschränkt gewesen, heißt es dazu vonseiten der Polizei.
Das betonte auch schon Innenminister Karner. Über die Hintergründe des Angriffs ist noch nichts bekannt, die Ermittlungen laufen jedenfalls auf Hochtouren.
