Hackerangriff betraf auch Vorarlbergs Exekutive

Nun wurde bekannt, dass auch die Vorarlberger Exekutive davon betroffen war. Konkret wurde die interne Kommunikation und Berichterstattung gestört. Die Dienstausübung durch die Beamten und die Sicherheit der Bevölkerung sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder eingeschränkt gewesen, heißt es dazu vonseiten der Polizei.