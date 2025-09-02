Spiegels Koblacher feierten ersten Saisonsieg

Spiegel, der erst im Sommer zu den Koblachern stieß, fühlt sich, nach seinem Aus beim FC Lustenau im Frühjahr 2025, dort wieder richtig wohl. „Ich habe einen riesigen Kader, wir können die Spieler, die meist noch sehr jung sind, in verschiedenen Teams spielen lassen und sie so gut weiterentwickeln“, sagt Spiegel.