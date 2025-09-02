Spiegels Koblacher feierten ersten Saisonsieg

Nach 55 Minuten schien das Fan.at-Spiel der Runde zwischen Koblach und Rankweil entschieden. Die Hausherren führten auf der neuen Sportanlage im Lohma gegen den Eliteligaabsteiger schon mit 2:0, ehe Kubilay Kalkan mit dem Anschlusstreffer für die Gäste die Partie noch einmal spannend machte. Am Ende durfte Neo-Trainer Rainer Spiegel aber über seinen ersten Sieg jubeln.
Spiegel, der erst im Sommer zu den Koblachern stieß, fühlt sich, nach seinem Aus beim FC Lustenau im Frühjahr 2025, dort wieder richtig wohl. „Ich habe einen riesigen Kader, wir können die Spieler, die meist noch sehr jung sind, in verschiedenen Teams spielen lassen und sie so gut weiterentwickeln“, sagt Spiegel.
Auch die Sportstätte im Lohma hat es Spiegel angetan: „Das ist ein perfektes Kabinengebäude mit Klubheim, alles ist gut durchgeplant. Die Trainingsbedingungen sind hervorragend“, sagt der Coach.
Und auch die familiäre Atmosphäre gefällt dem 52-Jährigen, dessen Weg über Hohenems, Göfis, den DSV und Lustenau nach Koblach führte: „Nach der Niederlage im VFV-Cup gegen Bizau ging die Mannschaft zur Tribüne und wurde zu meiner Überraschung mit Standing Ovations verabschiedet.“
Absteiger mit Stotterstart
Gegner Rankweil ist nach dem Abstieg aus der Eliteliga noch nicht wirklich in Schwung gekommen. Einem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber. Um die angepeilte Rückkehr in die Eliteliga zu schaffen, muss sich die umgekrempelte Elf noch steigern.
