Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

fan.at spiel der runde

Spiegels Koblacher feierten ersten Saisonsieg

Vorarlberg
02.09.2025 08:34
Di e Koblacher feierten gegen Absteiger RW Rankweil ihren ersten Sieg in der neuen Spielzeit.
Di e Koblacher feierten gegen Absteiger RW Rankweil ihren ersten Sieg in der neuen Spielzeit.(Bild: Peter Dach FC Koblach)

Nach 55 Minuten schien das Fan.at-Spiel der Runde zwischen Koblach und Rankweil entschieden. Die Hausherren führten auf der neuen Sportanlage im Lohma gegen den Eliteligaabsteiger schon mit 2:0, ehe Kubilay Kalkan mit dem Anschlusstreffer für die Gäste die Partie noch einmal spannend machte. Am Ende durfte Neo-Trainer Rainer Spiegel aber über seinen ersten Sieg jubeln.

0 Kommentare

Spiegel, der erst im Sommer zu den Koblachern stieß, fühlt sich, nach seinem Aus beim FC Lustenau im Frühjahr 2025, dort wieder richtig wohl. „Ich habe einen riesigen Kader, wir können die Spieler, die meist noch sehr jung sind, in verschiedenen Teams spielen lassen und sie so gut weiterentwickeln“, sagt Spiegel.

Auch die Sportstätte im Lohma hat es Spiegel angetan: „Das ist ein perfektes Kabinengebäude mit Klubheim, alles ist gut durchgeplant. Die Trainingsbedingungen sind hervorragend“, sagt der Coach.

Und auch die familiäre Atmosphäre gefällt dem 52-Jährigen, dessen Weg über Hohenems, Göfis, den DSV und Lustenau nach Koblach führte: „Nach der Niederlage im VFV-Cup gegen Bizau ging die Mannschaft zur Tribüne und wurde zu meiner Überraschung mit Standing Ovations verabschiedet.“

Absteiger mit Stotterstart
Gegner Rankweil ist nach dem Abstieg aus der Eliteliga noch nicht wirklich in Schwung gekommen. Einem Sieg stehen zwei Niederlagen gegenüber. Um die angepeilte Rückkehr in die Eliteliga zu schaffen, muss sich die umgekrempelte Elf noch steigern. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 15°
Symbol leichter Regen
Bludenz
13° / 16°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
14° / 17°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
13° / 17°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
220.438 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
197.292 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
126.939 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1238 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1218 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Vorarlberg
fan.at spiel der runde
Spiegels Koblacher feierten ersten Saisonsieg
Krone Plus Logo
Ferienende im Westen
Mit sieben Tipps wieder fit für den Schulalltag
Sportdirektor weiß:
„Da braucht Alex aber schon seinen besten Tag“
Prozess in Feldkirch
Drogen im Internet bestellt: Deal ist aufgeflogen
Bus statt Bahn
Schienenersatzverkehr wegen Bauarbeiten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf