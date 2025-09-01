Messe lädt zur Eröffnung erstmals mit Festakt

Bereits zum 77. Mal geht heuer die Dornbirner Herbstmesse über die Bühne. Bei der Eröffnung werden heuer allerdings neue Wege beschritten. Zum ersten Mal sind nicht nur geladene Gäste dabei. Stattdessen öffnet die Messe von Beginn an ihre Tore für alle und lädt am Mittwoch um 10.30 Uhr zum öffentlichen Festakt in Halle 5. Das neue Format bietet Gelegenheit, sich frühzeitig über das Programm zu informieren und gemeinsam in die Messetage zu starten. Damit rückt die Herbstmesse ihre Rolle als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Treffpunkt stärker in den Mittelpunkt. „Die Messe lebt vom Austausch. Ein offener Start fördert den Dialog und schafft Nähe“, erklärte Martin Dechant, Vorsitzender des Aufsichtsrats, am Montag.