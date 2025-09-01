Vorteilswelt
Messe lädt zur Eröffnung erstmals mit Festakt

Vorarlberg
01.09.2025 11:10
Zur Eröffnung sind heuer erstmalig alle Interessierten geladen.
Zur Eröffnung sind heuer erstmalig alle Interessierten geladen.(Bild: Udo Mittelberger)

Die traditionelle Herbstmesse in Dornbirn (Vorarlberg) lädt in diesem Jahr das Publikum zum ersten Mal zu einem Festakt. Bisher war die Eröffnung ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten. Das ist nun Geschichte. 

Bereits zum 77. Mal geht heuer die Dornbirner Herbstmesse über die Bühne.  Bei der Eröffnung werden heuer allerdings neue Wege beschritten. Zum ersten Mal sind nicht nur geladene Gäste dabei. Stattdessen öffnet die Messe von Beginn an ihre Tore für alle und lädt am Mittwoch um 10.30 Uhr zum öffentlichen Festakt in Halle 5. Das neue Format bietet Gelegenheit, sich frühzeitig über das Programm zu informieren und gemeinsam in die Messetage zu starten. Damit rückt die Herbstmesse ihre Rolle als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Treffpunkt stärker in den Mittelpunkt. „Die Messe lebt vom Austausch. Ein offener Start fördert den Dialog und schafft Nähe“, erklärte Martin Dechant, Vorsitzender des Aufsichtsrats, am Montag.

Auch für Kids wird Unterhaltsames geboten.
Auch für Kids wird Unterhaltsames geboten.(Bild: Udo Mittelberger)

Einen thematischen Schwerpunkt bildet heuer die heimische Land- und Forstwirtschaft. Im Themenbereich „Naturraum Vorarlberg“ zeigen regionale Betriebe und Organisationen, wie Natur, Technik und Handwerk zusammenwirken. BesucherInnen erhalten einen praxisnahen Zugang zur Arbeit der Land- und Forstwirtschaft und erleben deren Vielfalt direkt vor Ort. Der Haflinger Zuchtverband stellt die charakteristische Pferderasse vor, während Noriker ihren Einsatz bei der Holzbringung demonstrieren. Die Wildbach- und Lawinenverbauung informiert über Schutzmaßnahmen im alpinen Gelände. Der Imkerverband vermittelt Wissen rund um Bienen und Honig.

Die Welt der Comics
Für die jüngere Generation wird ein „Nerdy Flohmarkt“ mit Comics geboten, zudem sind in der „Erlebniswelt Moviecars & Cosplay“ Kultfahrzeuge wie der ECTO-1 aus Ghostbusters und die Zeitmaschine aus „Back to the Future“ zu bestaunen, CosplayerInnen geben Einblicke in ihre fantasievolle Welt. Bis 7. September zeigen rund 300 Aussteller die neuesten Trends ihres Fachs. Mehr Info unter https://herbstmesse.messedornbirn.at/

