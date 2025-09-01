Goalie versenkte Freistoß aus 70 Metern im Tor

Bizau-Keeper Maximilian Lang wird zum Schreckgespenst für seine Kollegen. Im Mai 2024 bezwang er mit einem Ausschuss Feldkirch-Goalie Jovan Petrovic, damals noch auf dem kleinen Platz in Bizau. Am Sonntag war der Wolfurter Luca Hammer sein Opfer. Lang setzte einen Freistoß rund 20 Meter vor seinem Tor dem verdutzt schauenden Wolfurter Keeper ins Netz. Die Entfernung zum gegnerischen Tor betrug mehr als 70 Meter. „Ich übe des Öfteren weite Abschläge. Beim Freistoß habe ich den Ball nach vorne geschlagen. Er ist vor dem Tormann aufgesprungen“, sagt Lang.