„Stega & Co.“ – komplizierter als man denkt

Das im Gegensatz zur weiblichen Steiga männliche Hauptwort Steig kann trotz seiner Klangverwandtschaft nicht jener Kiste zugeordnet werden, sondern hat wiederum eher mit einem An- oder Aufstieg zu tun: Es handelt sich um einen schmalen Pfad, zumeist in den Bergen, der je nach Schwierigkeitsgrad zum Wandersteig oder Klettersteig ausgebaut ist.