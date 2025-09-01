„Stega & Co.“ – komplizierter als man denkt

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute geht es um die feinen Unterschiede zwischen Stega, Steiga, Steig und Co.
Für den hochdeutschen Sprecher sorgen bestimmte Bedeutungsverschiebungen zum Österreichischen immer wieder für Verwirrung: Die deutsche Treppe ist eine österreichische Stiege, welche in der Voradelberger Dialektvariante jedoch als Stega ausgesprochen wird.
Gleichzeitig versteht der Alemanne unter einer Stega aber nicht nur eine Treppe, sondern darüber hinaus auch eine Leiter, welche zudem Loatera heißen kann.
Streng zu unterscheiden von der Stega ist die Steiga, obwohl diese ebenfalls aus Brettern oder Leisten gefertigt ist – doch haben wir es hier mit einer Kiste oder mit einem Kistchen oder eben Steigle zu tun („Bring mer no a Steigle Öpfel!“).
Das im Gegensatz zur weiblichen Steiga männliche Hauptwort Steig kann trotz seiner Klangverwandtschaft nicht jener Kiste zugeordnet werden, sondern hat wiederum eher mit einem An- oder Aufstieg zu tun: Es handelt sich um einen schmalen Pfad, zumeist in den Bergen, der je nach Schwierigkeitsgrad zum Wandersteig oder Klettersteig ausgebaut ist.
Doch auch im Stall ist der Steig beheimatet, dort als einfaches Brett, das Schweinen oder Hühnern als befestigte Fahrbahn ihren Gang durch den Matsch erleichtern soll (Hüahnersteig, Schwisteig).
Nicht verwechselt werden darf der Hühnersteig mit der Hüahnertrappel, welcher eine ansteigende Hühnertreppe oder -leiter mit Querstreben bezeichnet und daher hierzulande auch Hennastega heißt. Es bleibt kompliziert.
