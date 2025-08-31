Patient in Krankenhaus zündete Zeitungen an
Feuerwehreinsatz
Im Vorarlberger Krankenhaus Rankweil kam es am Sonntag zu einem Einsatz der Florianijünger. Ursache war ein brennender Zeitschriftenstapel. Ein Patient hatte diesen in Brand gesteckt.
Am Sonntagvormittag waberten Rauchschwaden durch die Gänge des Krankenhaus Rankweil, das als Schwerpunktkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie gilt. Ein Patient hatte einen Stapel Zeitschriften angezündet. Der brennende Stapel konnte schnell vom Krankenhauspersonal gelöscht werden.
Es wurden durch das Feuer weder Patienten noch Personal verletzt. Abgesehen von den Zeitschriften entstand kein Sachschaden. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Rankweil. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren sicherheitshalber vor Ort.
