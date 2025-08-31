Bregenzer nach verrücktem Spiel fassungslos

Ein symbolhaftes Bild für den ganzen Kummer bot der in der 58. Minute ausgewechselte Damian Maksimovic, der nach Schlusspfiff mit hängendem Kopf eine Säule beim Kabineneingang umklammerte, die für ihn wie zur stummen Klagemauer wurde. Fassungslosigkeit im Stadion, wo man auch hinschaute. „Irgendwie fehlen mir einfach die Worte“, zeigte sich Torschütze Johannes Tartarotti sprachlos. Um dann doch den ganzen Ärger loszuwerden. „Gegen ein solch junges Team, müssen wir einfach unsere Routine ausspielen und konsequent agieren. Ein Gegentor kann vielleicht passieren, aber sicher nicht zwei. Ich kann mir gar nicht mehr daran erinnern, wann wir in der Liga das letzte Mal keinen Treffer kassiert haben.“ Exakt war dies am 1. März dieses Jahres der Fall – und ausgerechnet gegen Liefering.