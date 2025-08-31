Vorteilswelt
Sieg verspielt

Bregenzer nach verrücktem Spiel fassungslos

Vorarlberg
31.08.2025 15:55
Die Bregenzer, hier Torschütze Daniel Nussbaumer, wurden von Liefering schmerzlich auf den Boden ...
Die Bregenzer, hier Torschütze Daniel Nussbaumer, wurden von Liefering schmerzlich auf den Boden zurückgeholt.(Bild: GEPA)

Bedrückt waren die Gesichter bei SW Bregenz nach dem 2:2 gegen Liefering. Wen wundert es, wenn man vier Minuten vor Schluss mit 2:0 in Führung liegt und am Ende sogar noch froh sein muss, dass die Jungbullen mit der allerletzten vergebenen Chance nicht noch den Sack gänzlich zuschnürten.

Ein symbolhaftes Bild für den ganzen Kummer bot der in der 58. Minute ausgewechselte Damian Maksimovic, der nach Schlusspfiff mit hängendem Kopf eine Säule beim Kabineneingang umklammerte, die für ihn wie zur stummen Klagemauer wurde. Fassungslosigkeit im Stadion, wo man auch hinschaute. „Irgendwie fehlen mir einfach die Worte“, zeigte sich Torschütze Johannes Tartarotti sprachlos. Um dann doch den ganzen Ärger loszuwerden. „Gegen ein solch junges Team, müssen wir einfach unsere Routine ausspielen und konsequent agieren. Ein Gegentor kann vielleicht passieren, aber sicher nicht zwei. Ich kann mir gar nicht mehr daran erinnern, wann wir in der Liga das letzte Mal keinen Treffer kassiert haben.“ Exakt war dies am 1. März dieses Jahres der Fall – und ausgerechnet gegen Liefering.

Mit null Punkten in die Länderspielpause
Dabei hatten die Hausherren 86 Minuten alles richtig gemacht und boten vor allem nach der Pause richtig ansprechenden Fußball mit wunderschönen Kombinationen. Da hätte Bregenz bereits vorzeitig alles klarmachen können. Spätestens nach dem 2:0 durch Daniel Nussbaumer zweifelte aber niemand mehr am ersten Saisonsieg. Doch dann kam alles anders. Am Ende blieb nur ein Punkt und vor der Länderspielpause die Null auf dem Tabellenkonto stehen. Saisonübergreifend ist man damit bereits 14 Ligaspiele ohne Sieg. 

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Vorarlberg
