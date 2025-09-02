Tote Frau mit Schwimmflossen im Bodensee gefunden

Tauchbrille aufgesetzt

Wie die Kantonspolizei mitteilt, soll die Frau ihre Plastiktragetasche zwischen zwei Baumstämmen auf einer Wiese westlich des Würth-Gebäudes abgestellt haben und sich dann – ausgerüstet mit schwarzgelben Schwimmflossen und einer schwarzen Taucherbrille – ins Wasser begeben haben. Dabei trug sie einen beigen Slip und einen schwarzen BH. Einige Meter von der äußeren Hafenmauer entfernt wurde die Frau dann im Wasser treibend gefunden.