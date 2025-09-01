Drogen im Internet bestellt: Deal ist aufgeflogen

Acht Monate Haft auf Bewährung und 8400 Euro Geldstrafe lautete am Ende das Urteil gegen den bislang unbescholtenen Mann aus dem Bezirk Dornbirn. Ein Schnäppchenurteil sozusagen, sieht doch der Gesetzgeber für das Verbrechen des Suchtgifthandels einen Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft vor. Der Angeklagte selbst war gut beraten, in der Sache gleich geständig gewesen zu sein. „Es war einfach dumm von mir. Ein völliger Scheiß“, bringt er es in der Verhandlung auf den Punkt.