„Im Grunde haben wir hier Wüste, Einöde“

Hochwasserschutz bleibt Hauptziel

Frei von menschlichem Zutun wird der Rhein auch zukünftig nicht sein. „Gerade in den ersten Jahren nach dem Bau wird er sogar noch stärker überwacht als bisher“, versicherte Mähr. So erfordert etwa die Auwald-Bildung weiter Management, ebenso die jährlich bis zu 90.000 Kubikmeter Kies und Sand, die der dann langsamere Fluss nicht mehr mit in den Bodensee nehmen sondern entlang des Laufs anlanden wird. Bei gleichbleibender Entnahmemenge wird über weitere Entnahmestellen die Höhe der Flusssohle und damit der Hochwasserschutz stabil gehalten. „Der Hochwasserschutz bleibt immer das Hauptziel“, betonte Mähr. Die Menschen im Rheintal und alle Gemeinden stünden heute hinter Rhesi. Das Bewusstsein dafür sei hoch, schließlich gehe es um das Wohl aller im Rheintal.