Hier fällt der Austria „ein Stein vom Herzen“

Die Wiener Austria darf nach dem ersten Sieg aufatmen. Mit einem klassischen 1:0-Arbeitssieg in der Fußball-Bundesliga gegen Altach verschafften sich die Violetten für die Länderspielpause vorerst ein wenig Ruhe. „Durch dreckige Siege kommt man aus dem wieder raus“, stellte Kapitän Manfred Fischer zufrieden fest. „Es fällt natürlich jedem Einzelnen ein Stein vom Herzen.“ Die Highlights gibt es hier im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.
