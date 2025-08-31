Vorteilswelt
Erich Scheiblauer:

„Bin in Bari mit einem Ferrari im Schnee gefahren“

Vorarlberg
31.08.2025 06:25
Zu Weihnachten wird die 250. Ausgabe des Motor--Magazins aufgelegt – eine Erfolgsstory.
Zu Weihnachten wird die 250. Ausgabe des Motor--Magazins aufgelegt – eine Erfolgsstory.

Autor Robert Schneider war in Klaus auf Besuch bei Autonarr und Herausgeber des Magazins „MOTOR Freizeit & Trends“ Erich Scheiblauer: Ein PS-starkes Interview.

Die Rückwand seines Hauses ist vollgepflastert mit Autokennzeichen aus aller Herren Länder. Ein fiktives Straßenschild mit dem Namen „Promilleweg“ hängt ebenfalls an der Wand. Das hat er mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. In seinem Büro sieht es nach umfangreichem Homeoffice aus. Zwei große Computerdisplays oszillieren bläulich. Auf dem Tisch liegt das neueste Hochglanz-Magazin von „MOTOR Freizeit & Trends“. An Weihnachten wird er die 250. Ausgabe dieses alle drei Monate erscheinenden Periodikums herausbringen. Jeder kennt es und hat schon darin geblättert, der beim Friseur oder in einer Arztpraxis warten musste.

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Vorarlberg
Krone Plus Logo
Erich Scheiblauer:
„Bin in Bari mit einem Ferrari im Schnee gefahren“
Bundesliga im Ticker
Austria Wien gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE
Prozess in Feldkirch
Wer hat wen auf der Toilette verprügelt?
Hühner gerettet
Wohnhaus in Lustenau völlig abgebrannt
Krone Plus Logo
ÖSV-Ass mit Ansage:
„Ich bin jetzt schon fitter als vor meinem Sturz“
