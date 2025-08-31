„Bin in Bari mit einem Ferrari im Schnee gefahren“

Die Rückwand seines Hauses ist vollgepflastert mit Autokennzeichen aus aller Herren Länder. Ein fiktives Straßenschild mit dem Namen „Promilleweg“ hängt ebenfalls an der Wand. Das hat er mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. In seinem Büro sieht es nach umfangreichem Homeoffice aus. Zwei große Computerdisplays oszillieren bläulich. Auf dem Tisch liegt das neueste Hochglanz-Magazin von „MOTOR Freizeit & Trends“. An Weihnachten wird er die 250. Ausgabe dieses alle drei Monate erscheinenden Periodikums herausbringen. Jeder kennt es und hat schon darin geblättert, der beim Friseur oder in einer Arztpraxis warten musste.