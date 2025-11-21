Verschütteter Wanderweg wieder geöffnet

Das freut viele Dornbirnerinnen und Dornbirner: Nach einer rund zweijährigen Sperre infolge einer Hangrutschung ist der von der Straßenmeisterei neu angelegte Wanderweg zwischen der Rappenlochbrücke und der Ammannsbrücke wieder für die Bevölkerung geöffnet.
Im Jahr 2023 hat ein gewaltiger Erdrutsch die beliebte Wanderverbindung auf einem Abschnitt von etwa hundert Metern verlegt. Der Weg wurde in den vergangenen Monaten oberhalb des betroffenen Rutschbereiches neu angelegt, was mit gehörigem technischen Aufwand verbunden war.
Bürgermeister ist happy
„Ich freue mich, dass dieser wichtige Abschnitt des Wanderwegnetzes wieder nutzbar ist“, sagt Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler. „Die Zusammenarbeit aller Beteiligten hat ermöglicht, den Weg stabil neu anzulegen und damit die Verbindung in diesem Bereich dauerhaft zu sichern.“
