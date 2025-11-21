Neue Erwachsenenpsychiatrie: Räume, die heilen

Heilende Kunst und Architektur

Neue Standards setzt auch die Innenarchitektur, die den modernsten Ansprüchen des Faches Psychiatrie genügt. Nachdem die durchschnittliche stationäre Behandlungsdauer bei psychischen Erkrankungen zumeist deutlich höher ist als bei anderen Krankheitsformen, spielt die Qualität der Unterbringung eine besondere Rolle: Sie kann deeskalierend auf den Krankheitsverlauf wirken und ist ein wichtiger Faktor für den Behandlungserfolg. „Wir haben nun Platz für Therapien direkt auf der Station. Das kommt vor allem schwerer erkrankten Menschen zugute, weil die Wege kurz, gut organisiert und dadurch auch viel einfacher für unserer Patienten sind. Allgemein steigern die neuen Räumlichkeiten und die Lichtführung des Hauses das Wohlbefinden. Die Innenarchitektur strahlt eine gewisse Ruhe aus“, schwärmt Di Pauli. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Begriff der „Heilenden Architektur“ – eine solche könne nachweislich die Genesung der Patienten unterstützen und somit die Aufenthaltsdauer reduzieren.