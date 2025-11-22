Warum aus Badeplatz am Attersee doch nichts wurde

Die Pläne waren weit fortgeschritten: Der ehemalige Hofer-CEO Günther Helm kaufte in Unterach am Attersee den schön gelegenen Sonnhof mit direktem Blick auf Steinbach und das Höllengebirge. Die ehemalige Pension möchte der jetzt in Dubai tätigte Manager in ein Wohnhaus für mehrere Generationen verwandeln, die Kaufsumme für das Objekt samt mehreren Tausend Quadratmetern Grundfläche ging in die Millionen – ein üblicher Preis in der Gegend.