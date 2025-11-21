Warum Slalom schon lang kein „Zickzack-Fahren“ ist

Die Ski-Herren eröffnen am Samstag (10.30 und 13.30 Uhr) das Slalom-Wochenende in Hochgurgl. Wieso sich die Österreicher um Manuel Feller gerne an das Rennen von 2023 zurückerinnern, wie Jagd auf den LEvi-Triumphator Lucas Pinheiro Braathen gemacht wird.