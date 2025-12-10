Gewinne den Fendt 728 Vario Modellbausatz!

Mit seinem cleveren Click-System lässt sich der Mini-Fendt ganz ohne Kleber zusammenbauen – ideal für alle, die gerne tüfteln, aber sich ein garantiertes Erfolgserlebnis wünschen. Unter der beweglichen Motorhaube steckt ein detailgetreuer Nachbau des preisgekrönten Originals, das 2023 als „Tractor of the Year“ ausgezeichnet wurde. Große Reifen, authentische Kabine, Sticker für Feinschliff und eine mehrsprachige Anleitung machen den Aufbau zum Vergnügen – auch für Einsteiger ab 10 Jahren.