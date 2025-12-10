Gewinne den Fendt 728 Vario Modellbausatz!

Hier schlägt das Herz von Technikfans höher! Der Fendt 728 Vario Gen7 Modellbausatz bringt echte Ingenieurskunst im Maßstab 1:20 auf den Basteltisch – detailgetreu, innovativ und mit einer ordentlichen Portion Spaß. Die „Krone“ verlost jetzt einen von drei dieser Bausätze. Jetzt mitmachen und gewinnen.
Mit seinem cleveren Click-System lässt sich der Mini-Fendt ganz ohne Kleber zusammenbauen – ideal für alle, die gerne tüfteln, aber sich ein garantiertes Erfolgserlebnis wünschen. Unter der beweglichen Motorhaube steckt ein detailgetreuer Nachbau des preisgekrönten Originals, das 2023 als „Tractor of the Year“ ausgezeichnet wurde. Große Reifen, authentische Kabine, Sticker für Feinschliff und eine mehrsprachige Anleitung machen den Aufbau zum Vergnügen – auch für Einsteiger ab 10 Jahren.
Mitmachen und gewinnen
Ob als Sammlerstück, Geschenk oder einfach für ein paar kreative Stunden – dieser Traktor hat Power! Und das Beste: Wir verlosen drei Fendt 728 Vario Gen7 Modellbausätze an alle, die ihr eigenes Stück Ingenieursgeschichte in Miniatur nachbauen möchten. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 15. Dezember, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.