Zwei Raubversuche im selben Wiener Bordell

Der 20-Jährige stellt es vor Gericht in Wien so dar, als hätte er sich lediglich in der Tür geirrt: „Ich wollte eigentlich ins Fitnessstudio gehen und bin aber vom Weg abgekommen.“ Gelandet ist er jedenfalls sowohl am 12. Juli als auch drei Tage später in einem Asiastudio in Floridsdorf – und beide Male versuchte er dort Prostituierte auszurauben.