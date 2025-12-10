Kosmetikstudio „IchZeit“ feiert heuer zehn Jahre

Mit „Ich Zeit“ will Kosmetikerin Christina Stollwitzer mit ihren Beauty-Treatments in unserem Adventkalender schenken und darauf hinweisen, wie wichtig es ist, in sich selbst zu investieren.
In hektischen Zeiten geht es oft schnell, dass man auf sich selbst vergisst. Doch Me Time, die bewusste Zeit für sich selbst, wird besonders in Zeiten wie diesen immer bedeutsamer. Darauf hat sich Kosmetikerin Christina Stollwitzer spezialisiert und will in ihrem Studio „IchZeit“ ihren Kunden Zeit für sich selbst schenken.
„Me Time hat durchaus etwas mit Kosmetik zu tun. Sich Zeit gönnen, bedeutet Entspannung, Erholung und sich einfach etwas Gutes tun“, so Stollwitzer, deren Kosmetikstudio heuer zehn Jahre alt ist.
Immer mit der Zeit gehen
Weiterbildung ist in diesem Bereich besonders wichtig. „Man darf nicht stehen bleiben. Zudem kommt jeder Kunde mit einem anderen Anliegen zu mir – man soll ja schließlich verschiedenste Bedürfnisse abdecken können“, setzt die Klagenfurterin auf regelmäßige Schulungen und erweitert damit regelmäßig auch ihr Angebot.
Und so bietet sie neben klassischen Treatments modernste Kosmetikbehandlungen wie Hydra Glow, Bio Lifting Facial, RF Microneedling, Bio Microneedling, Medical Peels – Fruchtsäurepeeling und mehr an.
Für Stollwitzer bedeutet Kosmetik mehr als Hautpflege. „Sie ist ein Lebensgefühl, trägt zur Gesundheit bei und führt zur Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele.“
Wir verlosen...
3 x 100 Euro Gutschein für eine Beauty-Behandlung von „IchZeit“ mit Christina Sollwitzer in Klagenfurt. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen:
Viel Glück beim Mitmachen.
