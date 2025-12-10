Kosmetikstudio „IchZeit“ feiert heuer zehn Jahre

In hektischen Zeiten geht es oft schnell, dass man auf sich selbst vergisst. Doch Me Time, die bewusste Zeit für sich selbst, wird besonders in Zeiten wie diesen immer bedeutsamer. Darauf hat sich Kosmetikerin Christina Stollwitzer spezialisiert und will in ihrem Studio „IchZeit“ ihren Kunden Zeit für sich selbst schenken.