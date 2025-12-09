Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein schöner Anblick

Diesen Schandfleck wird es noch länger geben

Wien
09.12.2025 19:00
Fahrgäste warten auch auf Betonklötzen.
Fahrgäste warten auch auf Betonklötzen.(Bild: Eva Manhart)

Wiens einziger internationaler Busbahnhof in Erdberg (3. Bezirk) ist noch keine 20 Jahre alt – allerdings in einem schauderhaften Zustand. Bis die Fahrgäste eine echte Verbesserung spüren, wird es noch dauern. 

0 Kommentare

Der Wind pfeift eisig durch die düstere Unterführung. Feiner Nieselregen tropft von der Brücke auf die Köpfe der Passanten herab. Auf kalten Betonpfeilern sitzen Fahrgäste und tippen betrübt Nachrichten in ihre Smartphones. Es ist eine alltägliche Szene vom Busbahnhof in der Erdbergerstraße 200A im 3. Bezirk, direkt unter der Autobahn.

Wiens einziger internationaler (Fern-)Busterminal.
Wiens einziger internationaler (Fern-)Busterminal.(Bild: Eva Manhart)

Der Vienna International Busterminal ist mit seinem schmuddeligen Ostblock-Charme ein Schandfleck für die Millionenstadt Wien. Dabei ist die Anlag unterhalb der Südost-Tangente noch keine 20 Jahre alt.

Wartehäuschen aus Glas und Metall.
Wartehäuschen aus Glas und Metall.(Bild: Eva Manhart)

Mitte 2007 eröffnet, ist sie seither der zentrale Dreh- und Angelpunkt für Fernbusreisende mit Zielen in Österreich und dem nahen Ausland. Und somit oft der erste Eindruck von Wien, den Bus-Touristen zu Gesicht bekommen.

Von der U3-Station ist es ein kurzer Fußweg zum Busbahnhof.
Von der U3-Station ist es ein kurzer Fußweg zum Busbahnhof.(Bild: Eva Manhart)

Passagiere werden dennoch weitere Jahre in dem Wartehäuschen aus Glas und Metall Platz nehmen müssen. Denn der neue hochmoderne Fernbusterminal beim Prater soll, nach längerer Verzögerung und sofern mit dem Neubau alles glattgeht, erst 2029 eröffnen – wir berichteten (https://www.krone.at/3982526/preview).

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 6°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
6° / 6°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
5° / 6°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
5° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
152.747 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.822 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.328 mal gelesen
Mehr Wien
Bunkerwohnung in Wien
Drogen-Koloss gesteht und muss vier Jahre in Haft
Kein schöner Anblick
Diesen Schandfleck wird es noch länger geben
Krone Plus Logo
Straftraining in Wien?
Warum Torhüter zu spät zur eigenen Eröffnung kam
In der Tür geirrt?
Zwei Raubversuche im selben Wiener Bordell
Wiener Amt für Wasser
Chefin geht in Pension, Behörde wird aufgelöst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf