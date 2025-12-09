Diesen Schandfleck wird es noch länger geben

Der Wind pfeift eisig durch die düstere Unterführung. Feiner Nieselregen tropft von der Brücke auf die Köpfe der Passanten herab. Auf kalten Betonpfeilern sitzen Fahrgäste und tippen betrübt Nachrichten in ihre Smartphones. Es ist eine alltägliche Szene vom Busbahnhof in der Erdbergerstraße 200A im 3. Bezirk, direkt unter der Autobahn.