Suljovic zur WM: „Littler wäre ein Riesenerfolg“

Mensur Suljovic zu Gast im krone.at-Sportstudio! Österreichs Allzeit-Darts-Kapazunder spricht anlässlich des WM-Auftakts über seine spezielle Beziehung zum „Ally Pally“ ein mögliches Drittrunden-Duell mit Luke Littler, legendäre Spiele gegen Michael van Gerwen, die Kommerzialisierung des Sports und die Zukunft seiner Karriere.
