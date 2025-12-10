Mensur im Studio-Talk

Suljovic zur WM: „Littler wäre ein Riesenerfolg“

Sport-Mix
10.12.2025 05:30
0 Kommentare

Mensur Suljovic zu Gast im krone.at-Sportstudio! Österreichs Allzeit-Darts-Kapazunder spricht anlässlich des WM-Auftakts über seine spezielle Beziehung zum „Ally Pally“ ein mögliches Drittrunden-Duell mit Luke Littler, legendäre Spiele gegen Michael van Gerwen, die Kommerzialisierung des Sports und die Zukunft seiner Karriere.

Folgen Sie uns auf