Das veröffentlicht das Parlament zu U-Ausschüssen

Künftig werden am Ende eines Ausschusses die Vergütung beziehungsweise der Kostenersatz für die beteiligten Personen publiziert, darunter Verfahrensrichterinnen, Verfahrensrichter und Sachverständige. Bei den jährlichen Budgetberatungen werden die kurzen Budgetanfragen der Abgeordneten sowie die Beantwortung durch die Regierungsmitglieder dokumentiert. Auch aus dem Bereich der Parlamentsverwaltung werden mehr Informationen zur Verfügung gestellt.