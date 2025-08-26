Neunstöckiger Wohnturm beim Hotel Brunauer kommt
Bauprojekt der AK
Beim Brunauer-Zentrum in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt hegt die Arbeiterkammer als Eigentümerin große Pläne: Das Parkhotel wird saniert und zusätzlich entstehen 34 Mietwohnungen in einem neunstöckigem Bau. Die sollen vor allem für junge Salzburger leistbar sein.
Das Brunauer-Zentrum aus den 1980er-Jahren in der Elisabeth-Vorstadt ist vor allem als Seminar-Standort beliebt, aber in die Jahre gekommen. Zu viel Beton. Zu verschlossen. Dabei verbirgt sich am Hotel-Areal wertvolles Grün.
