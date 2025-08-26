Was sich ein pflegender Sohn von Politik wünscht

„Seit zwei Jahren pflege ich meine Mutter. Sie hat schwere Demenz, kann nicht alleine sein. Mit meinem alten Chef habe ich vereinbart, von 6 bis 15 Uhr zu arbeiten – in der Zeit hat sie eine Betreuung“, erzählt Markus Sora. So kümmerte sich der 50-Jährige aus Edt bei Lambach (OÖ) aufopferungsvoll um Mutter Dietlinde (83) – bis ein neuer Chef kam.