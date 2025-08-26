Was sich ein pflegender Sohn von Politik wünscht
Mutter schwer dement
Markus Sora (50) kümmert sich um seine schwer demente Mutter Dietlinde (83). Welche Schwierigkeiten die Pflege von Angehörigen daheim mit sich bringt, die nicht offensichtlich sind, und was sich der aufopferungsvolle Sohn von der Politik wünscht, erzählte er im Gespräch mit der „Krone“.
„Seit zwei Jahren pflege ich meine Mutter. Sie hat schwere Demenz, kann nicht alleine sein. Mit meinem alten Chef habe ich vereinbart, von 6 bis 15 Uhr zu arbeiten – in der Zeit hat sie eine Betreuung“, erzählt Markus Sora. So kümmerte sich der 50-Jährige aus Edt bei Lambach (OÖ) aufopferungsvoll um Mutter Dietlinde (83) – bis ein neuer Chef kam.
