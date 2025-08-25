Stadt Salzburg startet Tauschbörse für Schulsachen

Der Start ins neue Schuljahr bedeutet für viele Familien Stress im Geldbörserl. Hefte, Stifte, Taschen oder technische Geräte kosten jedes Jahr mehr. Wer zwei oder drei Kinder hat, spürt die Teuerung besonders. Einkommensschwächere Familien stehen vor der Frage, wie sie den Schulanfang überhaupt finanzieren sollen. Die Stadt Salzburg versucht mit einer Schulsachen-Tauschbörse gegenzusteuern.