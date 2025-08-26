Vorteilswelt
Betroffene erzählt

Wenn die Psyche streikt: „Hatte keine andere Wahl“

Tirol
26.08.2025 06:00
Frau Huber im Gespräch mit Ärztin Katrin Steiner (Mi.) und Therapeutin Eva Schwaiger (li.) vom ...
Frau Huber im Gespräch mit Ärztin Katrin Steiner (Mi.) und Therapeutin Eva Schwaiger (li.) vom Reha-Zentrum Münster. Sie betreuen Patienten in der psychosozialen Rehabilitation.

Im Vorjahr gab es in Österreich laut Statistik Austria 166.000 Krankenstandsfälle aufgrund psychischer Probleme – Tendenz stark steigend. Eine Betroffene aus Tirol erzählt im Gespräch mit der „Krone“ über ihren schweren Weg und Hilfe durch stationäre Rehabilitation. 

„Krone“: Frau Huber (Name geändert), wie kam es bei Ihnen zur psychischen Überbelastung und zum Zusammenbruch?

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

