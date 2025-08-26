Harter Kampf um die Vorarlberger Schlachtkälber

Die Preisentwicklung bei den Jung- und Einstellkälbern sorgt seit einigen Monaten nicht nur in Vorarlberg für Unruhe. Während der Preis für Schlachtkälber stagniert beziehungsweise sich nur langsam anpasst, wurde für lebende Kälber mehr und mehr gezahlt. Die Versuchung, junge Tiere ins Ausland zu verkaufen, ist groß – und so hat sich der eine oder andere Landwirt die Chance auf ein gutes Geschäft nicht entgehen lassen. Die Folge: Die heimische Industrie bangt inzwischen um qualitativ gutes Fleisch aus den Regionen und sieht längerfristig sogar die Produktion gefährdet.