Hof wählt am 16. November neue Bürgermeisterin

Um das Amt bewerben sich bislang nur Frauen: Vizebürgermeisterin Daniela Rosenegger tritt für die ÖVP an, Magdalena Mahler für die Hofer Unabhängigen und Grünen. Die SPÖ will Evelin Leitner aufstellen, die parteiinterne Bestätigung steht noch aus. Von der FPÖ gibt es bisher keine Nominierung.