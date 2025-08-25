Vorteilswelt
Nur Frauen kandidieren

Hof wählt am 16. November neue Bürgermeisterin

Salzburg
25.08.2025 19:00
Nach dem Rücktritt steht nun der Wahltermin fest.
Nach dem Rücktritt steht nun der Wahltermin fest.(Bild: Markus Tschepp)

In der Flachgauer Gemeinde Hof wird am 16. November gewählt. Die Neuwahl des Ortschefs oder der Ortschefin wurde notwendig, nachdem Bürgermeister Thomas Ließ (ÖVP) nach einer betrunkenen Autofahrt zurücktrat. Bisher haben sich ausschließlich Kandidatinnen gemeldet.

Thomas Ließ (ÖVP) legte nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss sein Amt als Bürgermeister von Hof zurück. Nun rücken die Vorbereitungen für die Neuwahl am 16. November in den Mittelpunkt. Eine mögliche Stichwahl ist zwei Wochen später vorgesehen.

Um das Amt bewerben sich bislang nur Frauen: Vizebürgermeisterin Daniela Rosenegger tritt für die ÖVP an, Magdalena Mahler für die Hofer Unabhängigen und Grünen. Die SPÖ will Evelin Leitner aufstellen, die parteiinterne Bestätigung steht noch aus. Von der FPÖ gibt es bisher keine Nominierung.

Salzburg

