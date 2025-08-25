Die Feuerwehr in Salzburg wird immer weiblicher

„Sobald man die Uniform anhat, ist man Kamerad“

Katharina Gruber, die ebenfalls Teil des Löschzuges ist, geht noch einen Schritt weiter: „Sobald man die Uniform anhat, ist man Kamerad und das Geschlecht egal.“ Problematischer als die Thematik selbst sei ihrer Meinung nach der Wirbel darüber: „Im Einsatz schaut keiner, welche Unterwäsche man anhat.“