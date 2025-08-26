„Den Alltag zu bewältigen ist das große Ziel“

„Zeit hab ich jetzt viel“, kann der 52-Jährige schon wieder lachen. Eine Handlung, die ihm noch vor drei Wochen schwerfiel. „Das Schlimme ist, dass es keine Vorwarnung gab. Ich bin vom Rollstuhl abgesehen ja kein Risikopatient“, betont der Lungauer. Trotzdem bekam er die volle Wucht eines Blutgerinnsels im Hals zu spüren, das ins Stammhirn vorstieß. „Zum Glück konnte ich mich noch aufs Bett schmeißen, den Notruf wählen und meinen Namen sagen. Die kannten sich aus und haben mich gleich ins Krankenhaus gebracht.“ Weil sich das Gerinnsel schnell auflöste, wusste man in Tamsweg keinen Rat. „Eine Ärztin hat mich dann um sechs Uhr morgens nach Salzburg geschickt“, erinnert er sich. In der Christian-Doppler-Klinik stand die Diagnose dann bald fest.