Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sport-Entwurf

„Den Alltag zu bewältigen ist das große Ziel“

Salzburg
26.08.2025 08:00
Bei seinen geliebten Boliden: Reini Sampl.
Bei seinen geliebten Boliden: Reini Sampl.(Bild: Michael Höller)

Gerade erst hatte er sich von einem Wirbelbruch erholt, da folgte aus dem Nichts der nächste Schock: Schlaganfall ohne die geringsten Vorzeichen. Nach düsteren Wochen des Bangens blickt Paraski- und Motorsport-Legende Reini Sampl aber wieder nach vorne, durfte am Samstag heim.

0 Kommentare

„Zeit hab ich jetzt viel“, kann der 52-Jährige schon wieder lachen. Eine Handlung, die ihm noch vor drei Wochen schwerfiel. „Das Schlimme ist, dass es keine Vorwarnung gab. Ich bin vom Rollstuhl abgesehen ja kein Risikopatient“, betont der Lungauer. Trotzdem bekam er die volle Wucht eines Blutgerinnsels im Hals zu spüren, das ins Stammhirn vorstieß. „Zum Glück konnte ich mich noch aufs Bett schmeißen, den Notruf wählen und meinen Namen sagen. Die kannten sich aus und haben mich gleich ins Krankenhaus gebracht.“ Weil sich das Gerinnsel schnell auflöste, wusste man in Tamsweg keinen Rat. „Eine Ärztin hat mich dann um sechs Uhr morgens nach Salzburg geschickt“, erinnert er sich. In der Christian-Doppler-Klinik stand die Diagnose dann bald fest.

Schlucken, Essen, Trinken, Hand-Auge-Koordination – alles war plötzlich weg. „Darum bin ich froh, dass ich schon wieder bei 70 Prozent bin. Jetzt mache ich den ganzen Tag Koordinationsübungen. Außer Einschränkungen in der rechten Hand und Schwindel ist zum Glück nicht viel übrig.“

„Perspektive ist wichtig“
Für den einstigen Paralympics-Teilnehmer, der in Mariapfarr wohnt, ist es am wichtigsten, eine Perspektive zu haben. „Ich will so schnell wie möglich auf Reha und hoffe auf einen Platz in Bad Schallerbach“, sagt er. „Am Anfang dachten alle: Das war es jetzt mit dem coolen Leben. Aber den Umständen entsprechend geht es mir heute sensationell. Jetzt geht es einfach darum, wieder den Alltag bewältigen zu können.“

Die Sprache ist klar, die Stimme fest, Sampl wirkt voller Elan. „Nur der Hals kratzt noch. Aber das ist normal, wenn dir 17-mal ein Schlauch hinuntergeschoben wird.“ Am wichtigsten ist, dass es so schnell wieder bergauf gegangen ist und weiter geht.  Reini gibt zwar zu bedenken: „Immer wenn ich glaube, dass alles cool ist, kommt so ein Rückschlag.“ Doch er weiß auch: „So lernt man einfache Dinge wieder schätzen.“

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
142.757 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
108.785 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ski Alpin
Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“
102.246 mal gelesen
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1342 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1074 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
961 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf