Radbesitzer stellte Dieben eine Falle

Die Opfer fanden ihre am Samstag unversperrt abgestellten Fahrräder schon wenig später auf einer Onlineverkaufsplattform wieder. Sie konfrontierten damit nicht die mutmaßlichen Täter, sondern gingen zur Polizei. Eines der Opfer, ein 39-jähriger Einheimischer, machte sich in der Folge auf der Onlineplattform einen Termin zum Kauf mit den vermeintlichen Verkäufern aus.