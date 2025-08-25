Radbesitzer stellte Dieben eine Falle

Vorerst noch unbekannte Täter stahlen in Oberndorf zwei Fahrräder. Die Opfer suchten im Internet nach den Rädern – und fanden diese rasch auf einer Verkaufsplattform. Gemeinsam mit der Polizei holte man sich die Räder im Flachgau wieder zurück.
Die Opfer fanden ihre am Samstag unversperrt abgestellten Fahrräder schon wenig später auf einer Onlineverkaufsplattform wieder. Sie konfrontierten damit nicht die mutmaßlichen Täter, sondern gingen zur Polizei. Eines der Opfer, ein 39-jähriger Einheimischer, machte sich in der Folge auf der Onlineplattform einen Termin zum Kauf mit den vermeintlichen Verkäufern aus.
Beim Treffen nahmen die Polizisten einen Kroaten (22) und eine Flachgauerin (21) fest. Die beiden sind geständig und werden angezeigt. In der Wohnung der beiden fanden die Polizisten die beiden gestohlenen Fahrräder und weitere vier Fahrräder. Die Polizisten stellten die Räder und Handys der Verdächtigen sicher.
