Unter dem Hammer

Auktion bei amfAR-Gala brachte halbe Million Euro

25.08.2025 10:45
Die Gala fand erstmals in der Salzburger Residenz statt.
Die Gala fand erstmals in der Salzburger Residenz statt.

Die Charity-Auktion im Rahmen der amfAR-Gala brachte laut Organisatoren  über eine halbe Million Euro an Spendengeldern ein. Das Herzstück: Ein Mini-Cooper-Unikat von Designer Elie Saab.

Bei der vom Schweizer Auktionator Simon de Pury geleiteten Versteigerung waren einzigartige Exponate unter den Hammer gekommen. Ein Mini-Cooper-Einzelstück, das von dem libanesischen Modedesigner Elie Saab gestaltet wurde, brachte etwa 75.000 Euro.

Eine frühe Zeichnung von Pop-Art-Künstler Andy Warhol, bereitgestellt vom Galeristen Thaddaeus Ropac, wurde um 30.000 Euro ersteigert. Eine Fotografie von Audrey Hepburn bei ihrem letzten Fashion-Shooting des französischen Fotografen Gilles Bensimon brachte 50.000 Euro.

Versteigert wurden auch Werke von Erwin Wurm, Harry-Winston-Uhren, ein Sisi-Stern von den Juwelieren A. E. Köchert, Chopard-Ohrringe sowie eine Vielzahl an originalen Festspiel-Kostümen, neu interpretiert von Vivienne Westwood.

